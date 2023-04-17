Кузьмичёв: наших детей учат: находишься под давлением — упрощай. Вот мы так и играем

Экс-глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о методах подготовки футболистов в академии «Барселоны», сравнив их с подходом, распространённым в российских футбольных школах.
«К сожалению, [в России] многие тренерские кадры требуют от детей упрощать игру ради результата. Не дают возможность принимать решения, находясь под давлением и прессингом. Как только у нас накрывают игрока, тренеры в большинстве своём требуют: «Сыграй попроще, понадёжней». В академии «Барселоны» наоборот – детей обучают тому, чтобы они могли совершенно спокойно – и в плане психологии тоже – находиться под давлением, не расставаться с мячом раньше времени. А пытаться обыграть или натянуть [паузу], в последний момент отдать передачу.
Естественно, этот процесс приводит к тому, что в играх дети ошибаются, что приводит к опасным атакам на свои ворота. Но [в «Барселоне»] всё равно продолжают учить детей играть, находясь под давлением. Если в детском возрасте этим не заниматься, после переделать игрока практически невозможно.
Иначе на выходе получатся футболисты, которые привыкли действовать только попроще и понадёжнее. Наших детей учат: находишься под давлением – упрощай. Вот мы так и играем», – приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».
- 17 апреля 2023
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