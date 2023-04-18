Гринвуд может перейти в «Милан» из-за отсутствия игровой практики в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может сменить клуб.
Как сообщает Relevo, английский футболист попал в сферу интересов итальянского «Милана». Игрок может покинуть «МЮ» из-за отсутствия игровой практики.
В 2022 году 21-летнего Гринвуда его девушка обвинила в изнасиловании и избиении. Позднее стало известно, что у неё будет ребёнок от молодого футболиста. В 2023 году с Гринвуда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. До его окончания Гринвуд продолжает оставаться «в изоляции», но клуб выплачивает ему зарплату. Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.
«Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Серии А. «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в таблице АПЛ.
Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»:
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