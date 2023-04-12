«Милан» — главная проблема Спаллетти. «Наполи» сильнее всего пострадал от команды Пиоли

Вряд ли многие в начале сезона ожидали вывеску «Милан» – «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Однако команды Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти благодаря собственным силам и отчасти доле везения добрались до этой стадии. «Наполи» – одна из лучших команд евросезона и будущий чемпион Италии. «Милан» – кризисный клуб, периодически находящий в себе силы на неплохой футбол. Но именно они – главная проблема для неаполитанцев в текущем сезоне.

«Милан» и «Наполи» дважды встречались между собой в рамках Серии А. В первой игре на «Сан-Сиро», прошедшей в сентябре 2022 года, хозяева уступили со счётом 1:2, но показали отличный футбол. «Милан» не боялся атаковать, чаще бил по воротам (22–9), шёл в активный прессинг. «Наполи» по ходу сезона уступал «Интеру» и «Лацио», но в тех встречах смотрелся не хуже соперника. А с «Миланом» хоть и победил во многом из-за везения, но всё равно пострадал – потому что дал Пиоли пищу для размышлений и время подготовиться ко второму кругу.

Матч «Милана» и «Наполи» в 2022 году Фото: DeFodi Images via Getty Images

Ответный матч в 28-м туре полностью остался за красно-чёрными. «Милан» уничтожил «Наполи» (4:0), это первая игра в сезоне, когда команда Спаллетти отрезками выглядела просто беспомощно. Несмотря на то что в итоге неаполитанцы чаще били по воротам (20–14) и больше владели мячом (61%–39%), эти цифры не отражают реальной опасности.

Чем же был так хорош «Милан»? Во-первых, Пиоли вернулся к классической схеме 4-2-3-1, хотя перед матчем с «Наполи» команда на протяжении долгого периода играла с тремя центральными защитниками. «Милан» по большей части вспомнил старую расстановку из-за её успешности в первом круге. Также Пиоли подготовил интересный план на матч. Его подопечные начинали активный прессинг при получении мяча полузащитниками «Наполи», оставляя при этом свободу защитникам. Средняя линия «Милана» разбирала центр соперника: Беннасер – Лоботку, Тонали – Замбо Ангисса, Крунич – Зелиньского. Плюс им часто помогал форвард Оливье Жиру. Полузащита – мозговой центр «Наполи», и его миланцы успешно выключили персональной опекой.

Матч «Милана» и «Наполи» в 2023 году Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

В атаке «Милан» пользовался смещениями Рафаэла Леау и Браима Диаса с флангов в центр: на месте «десятки» формально действовал Беннасер, но он занимался больше оборонительной работой. В свободную зону смещались португалец и испанец. Леау продвигался в центр уже с мячом, а Диас находился там в ожидании передач от партнёров. Отметим, что именно эти двое забили первые два мяча «Милана», а Рафаэл оформил дубль к 59-й минуте.

Лучано Спаллетти главный тренер «Наполи» «Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. Отчасти дело в ней, отчасти – в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы выступили не на привычном уровне. Сейчас отношение к ЛЧ изменилось. Люди будут говорить, что жеребьёвка для нас неудачная. Кому-то кажется, что нам попался слабый соперник. Но это не так. У «Милана» был не лучший отрезок, но мы знаем, что ЛЧ всё меняет».

Пиоли после встречи отмечал, что матчи в Лиге чемпионов несут в себе совершенно другой характер: «Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате ещё девять игр, их нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас. Прошедшая игра вселяет уверенность, но в ЛЧ у нас будет двухматчевое противостояние. «Наполи» доставил немало проблем, однако мы воспользовались их проблемами ещё лучше. Будет тяжело, но нужно сыграть с таким же отношением. Многое ещё нужно улучшить. Только топ-клубам удаётся хорошо выступать и в чемпионате, и в еврокубках. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А».

ЛЧ – другой турнир, где всё решится в двух матчах, а мотивация у «Наполи» будет иной. Но нельзя не отметить, что «Милан» – единственная команда в текущем сезоне, реглярно доставляющая проблемы неаполитанцам. Пиоли нащупал проблемные места у команды Спаллетти. Экс-тренеру «Зенита» в ответ необходимо удивить оппонента интересными тактическими решениями или ликвидировать слабости. В любом случае предстоящий матч – классная тактическая дуэль двух топовых итальянских специалистов.