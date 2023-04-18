Слуцкий — о Хохлове в «Сочи»: вряд ли он пытался что-то изменить после Бердыева

Бывший наставник «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о первом матче Дмитрия Хохлова на посту главного тренера «Сочи». Специалист исполняет обязанности наставника сочинцев после ухода Курбана Бердыева.

«Он играл по той же расстановке, с тем же стартовым составом. Состав «Сочи» и игровая модель команды очень стабильны на протяжении нескольких последних лет. Сложно было что-то изменить, плюс Хохлов входил в тренерский штаб Бердыева, поэтому наверняка разделял идеи, которые пропагандировал Курбан Бекиевич. Вряд ли Хохлов пытался что-то менять и вряд ли сейчас в «Сочи» можно что-то изменить», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В первом матче под руководством Хохлова «Сочи» проиграл «Краснодару» (0:2). Сейчас команда занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место с 31 очком.