Билялетдинов: было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался по поводу выступлений железнодорожников во второй части Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, после провального старта сезона «Локо» всё ещё может финишировать в середине турнирной таблицы.
«Было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона. Команда регулярно набирает очки, и в этом нет ничего удивительного: в игру очень хорошо вписались новички. Глушенков, Смольников, Дзюба, Пиняев — все уже проявили себя.
К сожалению, в первой половине сезона «Локо» упустил очень много очков. Но завершить чемпионат в середине турнирной таблицы вполне реально», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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- 18 апреля 2023
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