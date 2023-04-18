Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билялетдинов: было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона

Билялетдинов: было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался по поводу выступлений железнодорожников во второй части Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, после провального старта сезона «Локо» всё ещё может финишировать в середине турнирной таблицы.

«Было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона. Команда регулярно набирает очки, и в этом нет ничего удивительного: в игру очень хорошо вписались новички. Глушенков, Смольников, Дзюба, Пиняев — все уже проявили себя.

К сожалению, в первой половине сезона «Локо» упустил очень много очков. Но завершить чемпионат в середине турнирной таблицы вполне реально», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Материалы по теме
Кузьмичёв — об эпохе Рангника в «Локо»: и первую команду развалили, и бюджет растрепали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023