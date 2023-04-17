Кузьмичёв — об эпохе Рангника в «Локо»: и первую команду развалили, и бюджет растрепали

Экс-глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о трудностях, с которыми столкнулся московский клуб в период управленческой деятельности Ральфа Рангника и его последователей.

«Знаете, бывают случаи, когда на подобный вопрос отвечают: «Без оценки». То есть хуже, чем неудовлетворительно. Здесь именно такой случай. Рангник быстро убежал в Манчестер, а оттуда – в Австрию, Гисдоль – в Германию по причине СВО, а фактические обязанности главного тренера стал исполнять Марвин Комппер, у которого даже не было тренерской лицензии. Что это за высококвалифицированный специалист, из-за ревности которого из основной команды тогда убрали Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова? Про ноунеймов немца Циннбауэра и Давидса из ЮАР даже говорить не хочется.

Не знаю, каким образом все эти деятели смогли убедить высшее руководство РЖД, что смогут сделать что-то хорошее, но в итоге и развалили первую команду, поставив её на грань вылета, и растрепали бюджет, который был очень большим. Ни один руководитель «Локо» не имел таких возможностей, как вся эта компания.

Если говорить про академию, сначала было интересно увидеть какие-то немецкие веяния, но они не дали школе ничего от слова «совсем». Просто не обращали внимания. Безобразие, вот и всё. Все эти разговоры про «перестройку обучения, ближайшее будущее, европейскую философию» не более чем дежурные фразы, профанация и авантюра! То же самое и относительно долгосрочной стратегии развития, состоящей из набора слайдов и деклараций, за которую «Локомотив» заплатил 100 миллионов рублей. В ней нет ничего нового и эксклюзивного – это типичная спекулятивная стратегия, которая для «Локомотива» неприемлема.

Когда ожидаемо все эти горе-специалисты разъехались, получив, вероятно, компенсации, на баррикадах остался один Леонченко, который ещё совсем недавно публично убеждал спортивную общественность, что стратегия работает. А теперь он вроде бы и не виноват, поскольку на самом деле выполнял волю немцев по принуждению и вынужден был всё подписывать. Тот ещё бывший профсоюзный деятель», – приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».