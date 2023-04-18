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Силкин: к столетию «Динамо» планировало стать чемпионом, но что-то никак не получается

Силкин: к столетию «Динамо» планировало стать чемпионом, но что-то никак не получается
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин посетовал на то, что у клуба не получается стать чемпионом России к своему столетию.

«Я бы хотел сказать, чтобы клуб вспомнил свою историю! За пять лет, даже когда я ещё работал, к столетию планировали стать чемпионами. Но что-то никак не получается.

Думаю, сейчас вряд ли «Динамо» может претендовать на тройку. Они сделали шаг назад с тем футболом, в который они играют. Не знаю, в чём проблема. Надо быть внутри клуба. Раньше команда интереснее играла, люди радовались, ходили на матчи», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 18 апреля 2023 года, «Динамо» отмечает день столетия спортивного общества.

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