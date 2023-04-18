Игорь Колыванов: «Динамо» — великий клуб. Желаю вырастить как можно больше новых талантов

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поздравил московский клуб со столетним юбилеем.

«Огромная благодарность за те годы, что я провёл в московском «Динамо». Великий клуб с великими традициями, большими именами, олимпийскими и мировыми чемпионами. Мои самые тёплые и искренние поздравления. Дай бог процветания нашему клубу и вырастить как можно больше новых талантов, которые в будущем будут завоёвывать самые престижные места в нашей стране и на других континентах», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице. Команда набрала 39 очков в 23 матчах.