Ледяхов: «Спартак» должен проходить дальше в Кубке, а «Акрон» уже прыгнул выше головы
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча Пути Регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Акрон» и «Спартак». Игра состоится завтра, 19 апреля.
«Думаю, что «Спартак» должен пройти дальше в Кубке. Это команда, которая занимает лидирующее положение в Премьер-Лиге, а «Акрон» — в середине таблицы Первой лиги. По статусу «Спартак» должен обыгрывать «Акрон» и проходить дальше в Кубке.
Понимаю, что «Акрон» выбил из Кубка России уже три московские команды. Но на Кубок команды настраиваются иначе. Всё возможно, но мне кажется, что «Акрон» уже прыгнул выше головы и со «Спартаком» им будет сложно», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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