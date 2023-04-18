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Чернов из «Спартака» — о матче с «Акроном»: люди будут стоять за стадионом и переживать

Чернов из «Спартака» — о матче с «Акроном»: люди будут стоять за стадионом и переживать
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном». Встреча пройдёт завтра, 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

«Все билеты на матч выкупят, ещё и за стадионом люди будут стоять, переживать и поддерживать. Надо сыграть на три головы сильнее, чем с «Торпедо», чтобы рассчитывать на хороший исход. «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — лёгкой игры не будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» в плей-офф Кубка России выбил «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Тольяттинская команда выступает в Мелбет Первой лиге, где после 27 матчей идёт на 13-й строчке турнирной таблицы.

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