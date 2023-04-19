«Интер Майами» креативно презентовал игровую форму, созданную специально ко Дню Земли

Клуб МЛС «Интер Майами» выбрал идеальный с точки зрения пиара способ привлечь внимание к проблемам экологии. Клуб Дэвида Бекхэма организовал подводную фотосессию, в ходе которой девушка-модель, облачённая в футболку клуба, позировала на фоне экзотических морских обитателей.

В субботу, 22 апреля, отмечается Всемирный день Земли, в этой связи в ближайшие выходные все 29 клубов МЛС сыграют в форме, изготовленной из переработанного пластика, выловленного в водах мирового океана.

«Интер Майами» выбрал наиболее удачную стратегию прорекламировать акцию, а заодно и свой клуб – фотографии симпатичной девушки в клубных цветах на фоне морских хищников облетели все таблоиды.

Добавим, что в турнирной таблице восточной конференции регулярного сезона МЛС «Интер Майами» занимает 13-е место, набрав шесть очков в семи матчах.

Фото: Официальный сайт «Интер Майами»