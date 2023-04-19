Гончаренко: «Спартак» проиграл? Почему в стенах стадиона ЦСКА звучит слово «Спартак»?

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничьей своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1) остался недоволен вопросом журналиста о поражении «Спартака» от «Акрона».

«Спартак» проиграл? А почему в этих стенах звучит слово «Спартак»? Нам нельзя думать, что кто-то вылетел. Должна быть такая философия, чтобы мы были готовы к каждому матчу. Потом посмотрим, что будет. Расстраивает, что есть жёлтые карточки. Но сейчас думаем только о «Ростове», – передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, несколько минут назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.