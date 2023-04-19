Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хесус Медина спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»

Хесус Медина спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, атака «Урала» завершилась взятием ворот. С ударом Андрея Егорычева Игорь Акинфеев справился, но никто не помешал Эрику Бикфалви добить мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

В самой концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки видеоассистента назначил пенальти в ворота Ильи Помазуна. Хесус Медина отправился мяч в левый от вратаря угол и помог ЦСКА избежать поражения.

Ответная игра состоится 3 мая.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 70'   1:1 Медина – 89'
Материалы по теме
7 спортивных событий четверга
7 спортивных событий четверга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023