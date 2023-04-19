Хесус Медина спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»

Завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый тайм, проходивший при небольшом преимуществе хозяев, завершился без забитых мячей. В середине второго тайма, на 71-й минуте, атака «Урала» завершилась взятием ворот. С ударом Андрея Егорычева Игорь Акинфеев справился, но никто не помешал Эрику Бикфалви добить мяч в сетку из района 11-метровой отметки.

В самой концовке встречи арбитр Кирилл Левников после подсказки видеоассистента назначил пенальти в ворота Ильи Помазуна. Хесус Медина отправился мяч в левый от вратаря угол и помог ЦСКА избежать поражения.

Ответная игра состоится 3 мая.