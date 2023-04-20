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«Интер» впервые за 13 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Интер» дома сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:3. Таким образом, миланская команда впервые за 13 лет вышла в полуфинал соревнования.

Последний раз «нерадзурри» играли в полуфинале самого престижного европейского турнира в сезоне-2009/2010. Тогда подопечным Жозе Моуринью удалось выиграть Лигу чемпионов.

В полуфинальном противостоянии в 2010 году «Интер» по сумме двух матчей одолел «Барселону» (3:2). В финале команда Моуринью обыграла «Баварию» Луи ван Гала на стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:0.

В сезоне-2009/2010 «Интеру» удалось оформить требл, победив также в чемпионате и Кубке Италии.

В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» сразится со своим принципиальным соперником – итальянским «Миланом». В первой встрече номинальными хозяевами будет команда Стефано Пиоли.