В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Арсеном Захаряном

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с российским полузащитником Арсеном Захаряном.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет. Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.