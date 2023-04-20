В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Арсеном Захаряном

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с российским полузащитником Арсеном Захаряном.
«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.
Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет. Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 апреля 2023
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