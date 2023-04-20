Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Арсеном Захаряном

В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Арсеном Захаряном
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с российским полузащитником Арсеном Захаряном.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет. Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Это был очень хитрый план». Зачем Захарян понадобился лидеру чемпионата Турции
Эксклюзив
«Это был очень хитрый план». Зачем Захарян понадобился лидеру чемпионата Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023