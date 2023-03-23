«Это был очень хитрый план». Зачем Захарян понадобился лидеру чемпионата Турции

После 24 февраля 2022 года для российских футболистов закрылось большинство самых престижных трансферных направлений. Единственное исключение — Турция. В 12-й лиге рейтинга УЕФА с радостью приняли самого заметного бомбардира России Артёма Дзюбу, когда тот стал не нужен «Зениту» (то, что быстро разочаровались — другой вопрос). До недавних пор на хорошем счету там был защитник Фёдор Кудряшов, а сейчас солидно выглядит хавбек Магомед Оздоев. Наконец, именно турецкие клубы зимой пытались выторговать сразу двух полузащитников российской сборной — Арсена Захаряна и Дмитрия Баринова. Всю эту движуху мы обсудили с корреспондентом Independent Turkish Алпером Будкой.

— Что в Турции знают и говорят про Арсена Захаряна?

— Ещё три месяца назад турки ничего о нём не знали. Захарян у нас пока не считается звездой, но мы верим, что он может стать ею в будущем. Согласно анализу турецких СМИ, Арсен достаточно разносторонний и техничный игрок.

Журналист Алпер Будка Фото: из личного архива

— «Галатасарай» действительно пытался купить его зимой?

— Это правда. Но, по словам близких к клубу журналистов, его отец не захотел, чтобы сын ехал в Турцию, опасаясь реакции армянской общественности. Так ли это на самом деле, мы наверняка не знаем.

— Клуб реально нуждается в игроке такого профиля?

— Сейчас в «Галатасарае» нет альтернативы Сержиу Оливейре (португальский центральный полузащитник. — Прим. «Чемпионата»). Вот почему им нужен был игрок его навыков. Другими словами, футболист, способный сыграть и в защите, и в нападении, и в полузащите.

— Руководство «Галатасарая» и болельщиков не смущает армянское происхождение Захаряна?

— Нет, болельщиков «Галатасарая» не волнует этническая принадлежность своих игроков. Они придают значение их качеству. Хотя допускаю, что азербайджанские поклонники клуба не пришли бы в восторг от такого трансфера.

— В контракте Захаряна указана сумма отступных — € 15 млн. Теоретически «Галатасарай» в состоянии столько заплатить?

— «Галатасарай» готов был выплатить € 13 млн четырьмя частями. Первый взнос они планировали сделать в июне. По окончании сезона футболист перешёл бы из «Галатасарая» в «Челси». Это был очень хитрый план. «Галатасарай» не нуждался в деньгах для этого трансфера.

— Откуда информация?

— Об этом говорили журналисты, близкие к «Галатасараю», в частности, Бурхан Джан Терзи.

— Теперь вопрос закрыт или клуб может вернуться к нему летом?

— У меня нет ответа на него. Может быть, российские коллеги знают больше?

Арсен Захарян в сборной России Фото: РИА Новости

— «Бешикташ» давал € 1,5 млн за капитана «Локомотива» Баринова. Почему так мало?

— Экономическое положение футбольных клубов в Турции в целом не очень хорошее. Несколько сделок с банками сорвалось. Поэтому они не могут выходить за определённые лимиты. «Бешикташ» отпустил бразильского опорника Жозефа. Но центральный полузащитник Хаджиахметович также способен отработать в обороне. Так что Баринов пока не нужен.

— Артём Дзюба в «Адана Демирспор» — большое разочарование?

— Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Однако довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Винченцо Монтеллы, в которой нет центрального нападающего.

Артём Дзюба Фото: Ali Atmaca/Getty Images

— Почему Монтелла почти не давал ему шансов?

— Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему нужна была не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба. Но он не оправдал надежд ни в спортивном, ни экономическом плане. Майки Дзюбы тоже продавались плохо. В итоге с ним расстались. Монтелла стремится создать сильный коллектив, а не команду, которая зависит от громких имён.

— Магомед Оздоев наконец-то выбился в лидеры «Фатих Карагюмрюк»?

— Он был нерешителен и недостаточно готов физически в первых матчах. Были моменты, когда он выпадал из игры. Его ставили плеймейкером перед защитой, но было ощущение, что это не совсем его роль. Позже эта функция перешла к Рицци, Оздоев оказался на свободной позиции в центре поля, и его эффективность сразу увеличилась. В целом изменение системы игры Андреа Пирло сказалось и на результативности Оздоева. Если в первых семи-восьми матчах «Карагюмрюк» делал ставку на оборону и неторопливый розыгрыш мяча, то затем стал играть быстрыми атаками.

Магомед Оздоев Фото: Ahmad Mora/Getty Images

— Изменилось ли в Турции отношение к российским футболистам после февраля 2022-го?

— В Турции сейчас усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится всё больше. Но, на мой взгляд, бóльшая часть турецкого народа против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским футболистам здесь нет.