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Гришин: ЦСКА надо выиграть Кубок России. Второе и третье места в РПЛ — это неудачники

Гришин: ЦСКА надо выиграть Кубок России. Второе и третье места в РПЛ — это неудачники
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о турнирных амбициях армейцев в Кубке России после первого финального матча Пути РПЛ с «Уралом» (1:1).

«Футбол в матче ЦСКА – «Урал» получился не очень живой. Были невысокие скорости, потому что обе команды играли три дня назад. ЦСКА владел инициативой: своё поле и болельщики дали о себе знать. Но «Урал» использовал момент и повёл 1:0. Команды не очень хорошо сыграли в атаке – не было острых моментов. А вот защитники сыграли неплохо. У ЦСКА очень понравились Мойзес и Обляков. В составе «Урала» могу выделить Бикфалви, который уже сколько сезонов является лидером команды. «Урал» упростил свою игру: разыгрывали мяч длинными передачами и рассчитывали на ошибки защитников ЦСКА, но их не было, кроме случая с голом.

Перед голом «Урала» было нарушение, а пенальти в пользу ЦСКА был чистый – защитник держал руками Заболотного. Получилась боевая ничья – всё решится в Екатеринбурге. ЦСКА надо сосредоточиться на Кубке России, потому что «Зенит» с вероятностью 99 процентов выиграл чемпионат. А второе и третье места – это неудачники. Взять Кубок – это самая ближняя дорога к трофею для ЦСКА. Дай бог им выиграть», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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