Спорные решения судьи в кубковом матче ЦСКА и «Урала». Недовольны могут быть обе команды

В первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА и «Урал» сыграли вничью. Оба гола были забиты после спорных судейских решений. Ответная игра пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.

В стартовый состав ЦСКА вернулся Карраскаль. Появление колумбийца в качестве инсайда привёло к тому, что Обляков ушёл на позицию левого вингбека. Учитывая, насколько результативно играл в последних матчах Иван (3+3 в пяти турах РПЛ), не было уверенности в том, что лишний атакующий игрок – это усиление нападения. Ведь Обляков отодвигался подальше от ворот соперника. Первый момент армейцы создали благодаря нестандартному действию Карраскаля – паса пяткой, но в остальном колумбиец скорее поднимал бурю в стакане воды, нежели реально угрожал воротам Помазуна. В нескольких хороших эпизодах Хорхе смазал концовку, спровоцировав недовольство тренера Владимира Федотова.

У «Урала» неожиданную роль получил Каштанов. Штатный центрфорвард был инсайдом или смещённым к флангу форвардом. Очевидно, с одной стороны Виктору Гончаренко не хотелось убирать Бикфалви подальше от чужих ворот, ставя его под Каштановым, а с другой – требовался крупный форвард, чтобы цепляться за мяч после длинных передач, делать скидки. Уральцы зачастую упрощали игру, вынося мяч вперёд – исключали риск под прессингом ЦСКА. Однако хозяева выигрывали единоборства, подборы. Свой первый и единственный до перерыва удар по воротам Акинфеева екатеринбуржцы нанесли в середине тайма, да и тот был из-за штрафной и неточным. Ещё запомнился эпизод с падением Ранджеловича в штрафной, но оно не тянуло на пенальти.

ЦСКА пробил за 45 минут девять раз, в створ попал шесть. Пару-тройку красивых сейвов Помазун, арендованный «Уралом» как раз у ЦСКА, совершил. Прежде всего в моменте с ударом Мойзеса со штрафного.

После перерыва «Урал» попытался поднять линии, чтобы Бикфалви и Каштанов наконец стали встречаться с мячом в хороших позициях для нанесения ударов. Но каждый подбор и перехват ЦСКА нёс в себе потенциальную опасность. Армейцы использовали появлявшееся свободное пространство, вот только с последним пасом или открыванием были проблемы. От тройки Карраскаль – Чалов – Заболотный требовалось что-то большее. Постепенно игра превратилась в вещь в себе, в классический финал «без ворот». Такой футбол был уже на руку команде Гончаренко.

«Урал» и забил в середине второго тайма. Героями голевой атаки уральцев стали Мишкич с Бикфалви. Хорват отнял мяч в центре поля у Мендеса и доставил его в штрафную, румын сделал классную скидку на Егорычева, а потом сам добил в сетку. Эпизод проверяли на возможный фол со стороны Мишкича. Арбитр Левников всё же засчитал гол. Скорее всего, по мнению судей, Мишкич не нарушал правила, так как одновременно попал и по мячу, и по ноге Мендеса. В любом случае у Федотова есть все основания предъявить претензии после матча чилийскому центрхаву.

Интересно, что, когда нужно было спасать игру, Федотов убрал с поля Карраскаля и Чалова. Тогда-то Обляков и был возвращён в группу атаки. Хотя в последние 15 минут весь состав ЦСКА превратился в атакующую группу, а «Урал» глубокой обороной удерживал счёт 1:0. На 84-й минуте Заболотный дважды падал в штрафной «Урала», почувствовав крепкие объятия Эммерсона. Показалось, что в центрфорварда ЦСКА внезапно вселился Комличенко или Соболев – он искал эти пенальти. Как бы то ни было, Левников, посмотрев повтор, поменял своё решение и назначил пенальти. Медина обхитрил Помазуна, исполняя 11-метровый.

ЦСКА мог и победить. В компенсированное время Бевеев вынес мяч из ворот после углового красно-синих. Несмотря на то что армейцы значительно превзошли «Урал» по ударам (16:6, в створ – 8:2), получилась ничья.