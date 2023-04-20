Хомуха: поддержка трибун должна помочь «Уралу» пройти ЦСКА в ответном матче

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал результат первого матча финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Урал». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная встреча состоится 3 мая.

«Урал» сыграл очень организованно, закономерный итог матча. Отмечу, что у ЦСКА вышло большое количество молодых ребят на замену при счёте 0:1. Понятно, что для Носкова и Глебова выйти в такой ситуации на поле – это всегда волнительно, но потенциал заметен.

Думаю, что пенальти в ворота «Урала» был назначен правильно. Доверимся судьям VAR, Заболотного завалили, основания поставить 11-метровый были. Сложно выделить фаворита перед ответной игрой, потому что обе команды стремятся выйти в финал, матч будет сложный, но поддержка трибун должна помочь «Уралу» пройти дальше», – приводит слова Хомухи Metaratings.