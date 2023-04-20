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«Юнион» — «Байер»: леверкузенцы удвоили преимущество в счёте

«Юнион» — «Байер»: леверкузенцы удвоили преимущество в счёте
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Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Юнион» и «Байер». Команды играют на стадионе «Йозеф Марин» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Диаби – 2'   0:2 Баккер – 38'   0:3 Фримпонг – 60'   1:3 Терхо – 64'   1:4 Гложек – 79'

На 38-й минуте защитник «Байера» Митчел Баккер удвоил преимущество своей команды.

Ранее, на второй минуте, счёт в матче открыл 23-летний вингер леверкузенцев Мусса Диаби.

В первом четвертьфинальном матче команды на поле «Байера» сыграли вничью со счётом 1:1. На гол нападающего «Юниона» Виктора Бонифасе точным ударом ответил полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

В 1/8 финала «Байер» дважды уверенно обыграл венгерский «Ференцварош» (2:0; 2:0). Бельгийский «Юнион» был сильнее берлинского «Униона» (6:3 по сумме двух встреч).

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