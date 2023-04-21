Баранник: Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о возможном продлении контракта с клубом российского полузащитника Дмитрия Баринова.
«На сегодняшний день Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве»? Я думаю, да. Какие у него сейчас альтернативы? Если он подпишет новое соглашение, то останется в месте, где его ценят. Тем более, сейчас команда набирает ход. Куда он ещё может пойти? В «Зенит»? А смысл?
В этом сезоне «Локомотив» не будет претендовать на что-то серьёзное, а в будущем вполне может. Команда набирает ход. Судя по всему, в следующем году клуб будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Здесь Баринов вырос и показал свои лидерские качества. Продление выглядит вполне логичным шагом. У нас нет даже форточки в Европу.
В Турции своя специфика. Не знаю, что там с финансами, но по уровню чемпионата это точно не шаг вперёд», – приводит слова Баранника «Евро-футбол.Ру».
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