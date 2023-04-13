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Фомин, Баринов и Карраскаль — самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всего потеряли в трансферной стоимости, начиная с 1 января 2023 года.

Лидерами антирейтинга стали полузащитники «Локомотива» Дмитрий Баринов (€ 8 млн) и Рифат Жемалетдинов (€ 6 млн), футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль (€ 8 млн) и хавбек «Динамо» Даниил Фомин (€ 8 млн). Все они потеряли в стоимости по € 1 млн.

По € 600 тыс. потеряли Дмитрий Иванисеня из «Крыльев Советов» (€ 1,2 млн) и игроки «Локомотива» Дмитрий Живоглядов (€ 1,2 млн) и Даниил Куликов (€ 1,2 млн).

На € 500 тыс. снизилась стоимость Шамара Николсона («Спартак», € 6,5 млн), Дениса Макарова («Динамо», € 4,5 млн), Дмитрия Скопинцева («Динамо», € 3 млн), Гамида Агаларова («Ахмат», € 2,5 млн), Виктора Мозеса («Спартак», € 2,5 млн), Константина Марадишвили («Локомотив», € 2 млн) и Алексея Сутормина («Зенит», € 2 млн).