Оливер Кан прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из «Баварии»
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из клуба. Бывший голкипер заявил, что сосредоточен только на мыслях о команде и не думает о своём положении.
«Я не трачу ни секунды на то, чтобы думать о своём контракте. Все мои мысли сосредоточены всегда только на «Баварии», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany.
53-летний функционер занимает должность с июля 2021 года. Кан вернулся в «Баварию» в 2020-м, сначала войдя в совет директоров клуба.
Ранее журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях написал, что в высшем руководстве «Баварии» рассматривают вариант увольнения Кана после неудачных результатов клуба в последнее время.
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