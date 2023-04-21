Оливер Кан прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из клуба. Бывший голкипер заявил, что сосредоточен только на мыслях о команде и не думает о своём положении.

«Я не трачу ни секунды на то, чтобы думать о своём контракте. Все мои мысли сосредоточены всегда только на «Баварии», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany.

53-летний функционер занимает должность с июля 2021 года. Кан вернулся в «Баварию» в 2020-м, сначала войдя в совет директоров клуба.

Ранее журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях написал, что в высшем руководстве «Баварии» рассматривают вариант увольнения Кана после неудачных результатов клуба в последнее время.

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