Оливер Кан может быть уволен с должности президента «Баварии»
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан может быть уволен из клуба, сообщает в своих соцсетях журналист Кристиан Фальк.
Отмечается, что внутри обсуждается будущее бывшего голкипера команды. Одним из вариантов может стать досрочный уход Кана со своей должности. 53-летний функционер занимает должность с июля 2021 года. Кан вернулся в «Баварию» в 2020-м, сначала войдя в совет директоров клуба.
Напомним, в марте мюнхенцы уволили главного тренера Юлина Нагельсмана, назначив на его место Томаса Тухеля. После этого «Бавария» вылетела из розыгрыша Кубка Германии и Лиги чемпионов. В Бундеслиге клуб идёт на первом месте, опережая на два очка дортмундскую «Боруссию».
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