Микель Артета заявил, что с нетерпением ждёт матч «Арсенала» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что с нетерпением ждёт матча с «Манчестер Сити».
«Не могу дождаться, это матч, в котором хочешь играть. Когда всё поставлено на карту, вы должны идти туда, чтобы победить. В этом красота футбола, вы хотите быть на первых позициях. У нас будет невероятная поездка в Манчестер, и мы очень хорошо подготовимся.
Это не финал, потому что впереди ещё шесть игр. Я видел, что парни готовы делать всё. Дух у этой команды невероятный, и мы должны попытаться сделать это снова — обыграть «Сити», — приводит слова Артеты BBC.
«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы две игры в запасе. Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля, начало — в 22:00 мск.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
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