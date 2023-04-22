Артета — о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» себе всё усложнил, но ошибки — часть игры

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 32-тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
«Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова себе усложнили задачу, но ошибки – часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо прежде. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили неаккуратный гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает.
В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень трудно выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно было наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить», — приводит слова Артеты BBC.
Ничья с «Саутгемптоном» стала третьей подряд для «Арсенала» в АПЛ. Отрыв «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице АПЛ, составляет 5 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть игра в запасе.
26 апреля «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
- 22 апреля 2023
-
03:17
-
02:59
-
02:57
-
02:49
-
02:43
-
02:07
-
02:01
-
01:55
-
01:50
-
00:38
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 21 апреля 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:03
-
22:53
-
22:36
-
22:19
-
22:15
-
22:06
-
21:55
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:21