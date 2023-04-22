Артета — о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» себе всё усложнил, но ошибки — часть игры

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 32-тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

«Очевидно, мы недовольны результатом, мы снова себе усложнили задачу, но ошибки – часть игры. Однако за реакцию, которую показала команда, я полюбил игроков сильнее, чем когда-либо прежде. Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили неаккуратный гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов, но не реализовали их, это разочаровывает.

В АПЛ нельзя пропускать три гола, иначе будет очень трудно выиграть. Реакция нашей молодой команды была невероятной, приятно было наблюдать за тем, как мы создавали моменты и проявляли характер. Я могу сказать, что люблю своих игроков. Мы проигрываем, а они больше, чем кто-либо другой, хотят победить», — приводит слова Артеты BBC.

Ничья с «Саутгемптоном» стала третьей подряд для «Арсенала» в АПЛ. Отрыв «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице АПЛ, составляет 5 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть игра в запасе.

26 апреля «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.