Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона, иначе он останется в «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси попросил «Барселону» организовать его переход в клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время прямой трансляции на Twitch.

По информации авторитетного инсайдера, если «Барселона» не предпримет решительных мер по организации перехода Месси, аргентинец останется в «ПСЖ». Футболист хочет определиться со своим будущим до конца сезона.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинец присоединился к парижскому клубу летом 2021 года. Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». До перехода во французский чемпионат нападающий долгое время играл за «Барселону» в Испании.

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