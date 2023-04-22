Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона, иначе он останется в «ПСЖ»

Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона, иначе он останется в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси попросил «Барселону» организовать его переход в клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время прямой трансляции на Twitch.

По информации авторитетного инсайдера, если «Барселона» не предпримет решительных мер по организации перехода Месси, аргентинец останется в «ПСЖ». Футболист хочет определиться со своим будущим до конца сезона.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинец присоединился к парижскому клубу летом 2021 года. Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». До перехода во французский чемпионат нападающий долгое время играл за «Барселону» в Испании.

Материалы по теме
Стали известны зарплата и срок контракта Месси с «Барселоной» в случае возвращения в клуб

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023