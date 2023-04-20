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Стали известны зарплата и срок контракта Месси с «Барселоной» в случае возвращения в клуб

Стали известны зарплата и срок контракта Месси с «Барселоной» в случае возвращения в клуб
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Испанская «Барселона» готова предложить аргентинскому нападающему французского «ПСЖ» Лионелю Месси зарплату в размере € 25 млн в год. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» предложит Месси контракт на один год с возможностью продления ещё на один сезон. Предлагаемая каталонским клубом зарплата в четыре раза ниже той, что есть у аргентинского нападающего в «ПСЖ».

Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня 2023 года. Нападающий может стать свободным агентом. По информации СМИ, помимо «Барселоны», в подписании Месси заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», который готов предложить футболисту зарплату € 400 млн в год. На момент окончания контракта с «ПСЖ» Месси будет 36 лет.

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