Игрок «Химок» Скворцов: Талалаев очень требовательный тренер — на всё обращает внимание

Защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Первое впечатление, что Талалаев очень требовательный ко всем вещам, внимательный, на всё обращает внимание. Самый громкий тренер в карьере? Нет, он не такой эмоциональный. По крайней мере, сегодня было всё спокойно», — передаёт слова Скворцова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо», уступившее «Химкам» в матче 24-го тура чемпионата России со счётом 2:4, находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (55).