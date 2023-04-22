«Ференцварош» обыграл «Вашаш» в матче чемпионата Венгрии
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Вашаш» играл с «Ференцварошем». Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Кристиан Листеш, открыв счёт на восьмой минуте встречи. Победа стала для «Ференцвароша» второй подряд после семиматчевой безвыигрышной серии.
В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда Черчесова набрала 57 очков в 28 матчах и опережает идущий вторым «Кечкемет» на шесть баллов. «Вашаш» находится на последнем, 12-м месте, набрав 22 очка. В следующем, 29-м туре «Ференцварошу» предстоит сыграть с «Уйпештом», а «Вашашу» — встретиться с «Академией Пушкаша».
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