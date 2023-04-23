Гранат: «Зенит» был на голову сильнее «Динамо». Их уже можно поздравлять с чемпионством!

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат подвёл итоги матча «Зенит» — «Динамо» (3:1).

«Зенит», как и ожидалось, был на голову сильнее «Динамо». Единственное, что можно отметить — до назначенного пенальти москвичи очень хорошо оборонялись, но потом посыпались. «Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством — всё уже очевидно! Во всех ключевых матчах РПЛ они без шансов обыгрывают своих соперников. Даже если взять последние матчи — «Локомотив» и «Динамо» были обыграны исключительно на классе. Весь сезон они прошли очень ровно и уверенно. Хочется отметить игру Малкома. Его можно назвать лучшим плеймейкером РПЛ. Сейчас он лидер «Зенита». Уже при покупке было видно, что это за игрок. Он уже три года выступает в России. Думаю, он полностью оправдал ожидания всех: может быть, даже превзошёл», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.