Тихонов: «Сочи» может воспользоваться подавленным настроением «Ахмата»

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Ахмат» — «Сочи» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» уверенно взбирался наверх, но неожиданно оступился в Воронеже в прошлом туре. При этом нахватав уйму жёлтых карточек. Теперь состав на игру с «Сочи» будет неполным. Южане же лишились Курбана Бердыева, которому дали поработать совсем недолго. Выстроенной игры тут ожидать не приходится. Одна надежда на лидеров команды, индивидуальное мастерство и везение. Вряд ли это станет весомым аргументом против сплочённых грозненцев, но подавленным настроением после «Факела» тоже можно воспользоваться», – сказал Тихонов Metaratings.

Матч «Ахмат» — «Сочи» начнётся в 16:30 мск.