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Тео Уолкотт испытал смешанные чувства от гола в ворота «Арсенала»

Тео Уолкотт испытал смешанные чувства от гола в ворота «Арсенала»
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Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт, отличившийся в ворота лондонского «Арсенала» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги, признался, что не имел права отпраздновать гол в ворота своей бывшей команды.

«Мой сын будет очень разочарован тем, что я не отпраздновал, но я просто не мог. Надеюсь, «Арсенал» теперь выиграет оставшиеся матчи и возьмёт титул», — приводит слова Уолкотта Goal.

34-летний Уолкотт выступал за «Арсенал» с 2006 по 2018 год. В 397 матчах за команду на его счету 108 голов и 80 результативных передач. Вместе с «канонирами» Тео выиграл пять трофеев (три Кубка Англии и два Суперкубка страны).

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