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Легенда «Арсенала» Диксон раскритиковал Зинченко за матч с «Саутгемптоном»

Легенда «Арсенала» Диксон раскритиковал Зинченко за матч с «Саутгемптоном»
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Ли Диксон раскритиковал полузащитника команды Александра Зинченко за выступление в матче с «Саутгемптоном» (3:3) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

«Третий мяч? У него есть свой игрок, он смотрит на него, поднимает руку в воздух, а потом просто засыпает. Он не блестящий защитник. Он великолепно владеет мячом, и «Арсенал» использует его сильные качества игры с мячом. Но без мяча… Он должен быть «живым» как защитник», — приводит слова Диксона Premier League Productions.

26-летний Зинченко выступает за лондонскую команду с лета 2022 года. В 30 матчах во всех турнирах на его счету один гол и две результативные передачи.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик:

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