Матч «Арис» — АПОЭЛ прокомментирует Никита Ковальчук

В матче 31-го тура чемпионата Кипра встретятся «Арис» (Лимасол) и АПОЭЛ (Никосия). Команды будут играть на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле (Кипр). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире прокомментирует Никита Ковальчук. Трансляция доступна в социальных сетях «Ариса».
В текущем сезоне команды встречались три раза. В первом круге чемпионата Кипра «Арис» выиграл со счётом 1:0, во втором команды сыграли вничью (1:1). 18 января в матче 1/8 финала Кубка Кипра АПОЭЛ одержал победу со счётом 4:2.
«Арис», в котором выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает первое место в турнирной таблице плей-офф чемпионов чемпионата Кипра сезона-2022/2023. Команда набрала 63 очка после 30 матчей. АПОЭЛ находится на втором месте — 62 очка.
- 23 апреля 2023
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
16:04
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:32
-
14:29
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:02