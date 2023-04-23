Матч «Арис» — АПОЭЛ прокомментирует Никита Ковальчук

В матче 31-го тура чемпионата Кипра встретятся «Арис» (Лимасол) и АПОЭЛ (Никосия). Команды будут играть на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле (Кипр). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире прокомментирует Никита Ковальчук. Трансляция доступна в социальных сетях «Ариса».

В текущем сезоне команды встречались три раза. В первом круге чемпионата Кипра «Арис» выиграл со счётом 1:0, во втором команды сыграли вничью (1:1). 18 января в матче 1/8 финала Кубка Кипра АПОЭЛ одержал победу со счётом 4:2.

«Арис», в котором выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает первое место в турнирной таблице плей-офф чемпионов чемпионата Кипра сезона-2022/2023. Команда набрала 63 очка после 30 матчей. АПОЭЛ находится на втором месте — 62 очка.