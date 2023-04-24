Марез стал самым возрастным автором хет-трика в команде Гвардиолы

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал хет-трик в полуфинальной игре Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед».
Таким образом, алжирец стал самым возрастным автором хет-трика в команде испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
Первый гол Марез забил на 43-й минуте матча, реализовав пенальти. Через 15 минут после старта второго тайма алжирец оформил дубль, протащив мяч до штрафной соперника в одиночку с центра поля. Спустя пять оборотов секундной стрелки Марез откликнулся на передачу Джека Грилиша и отличился в третий раз, установив окончательный результат – 3:0 в пользу «Сити».
В финале Кубка Англии подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Манчестер Юнайтед». 32-летний Марез в этом сезоне провёл за «Сити» 38 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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