Калешин: после «Спартака» поздравили Бердыев, Ташуев… Ощущение, что болела вся Первая лига

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, кто поздравил команду после победы в полуфинале Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (2:1).
«Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.
Общался ли с руководством города? Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулёвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всё-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек. Нужно ещё учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неё пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром»
Полное интервью с Калешиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 24 апреля 2023
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