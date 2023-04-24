Де Хеа – о серии пенальти с «Брайтоном»: я пытался оказывать давление на бьющих

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу команды в полуфинале Кубка Англии с «Брайтоном» (0:0, 7:6 – в серии пенальти).
«Это была очень напряженная игра, мы играли с очень хорошей командой. «Брайтон» показывает действительно хороший футбол. Это была отличная серия пенальти. Я был готов, как всегда. Я пытался оказывать давление на бьющих. До финала ещё далеко, но это будет большая игра против одной из лучших команд Европы и мира.
Мы показали дома, что можем победить «Манчестер Сити», так что будем надеяться. Мы на правильном пути. Один трофей, ещё один финал и борьба за четвёрку лучших. Этого недостаточно, но это большой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном», — приводи слова де Хеа BBC.
В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити».
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