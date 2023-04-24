Вратарь «Локомотива» Лантратов выступает за возвращение пива на стадионы
Поделиться
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов выступил за возвращение пива на российские стадионы.
«Безусловно, возвращение пива порадует болельщиков. Судя по тому, как проходят европейские чемпионаты, с этим никаких проблем не возникало и не возникнет. Как я лично отношусь к возможному возвращению пива на стадионы? Положительно», — приводит слова Лантратова Metaratings.
27-летний Лантратов выступал в структуре «Локомотива» с февраля 2014 по июль 2016 года. Позднее он выступал за «Шинник», «Балтику», «Факел» и «Химки». В конце 2022 года вратарь вернулся в московскую команду. После возвращения Лантратов провёл девять матчей, в которых пропустил 12 голов и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
Партнерский контент