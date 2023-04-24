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Вратарь «Локомотива» Лантратов выступает за возвращение пива на стадионы

Вратарь «Локомотива» Лантратов выступает за возвращение пива на стадионы
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов выступил за возвращение пива на российские стадионы.

«Безусловно, возвращение пива порадует болельщиков. Судя по тому, как проходят европейские чемпионаты, с этим никаких проблем не возникало и не возникнет. Как я лично отношусь к возможному возвращению пива на стадионы? Положительно», — приводит слова Лантратова Metaratings.

27-летний Лантратов выступал в структуре «Локомотива» с февраля 2014 по июль 2016 года. Позднее он выступал за «Шинник», «Балтику», «Факел» и «Химки». В конце 2022 года вратарь вернулся в московскую команду. После возвращения Лантратов провёл девять матчей, в которых пропустил 12 голов и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

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