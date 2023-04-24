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Экс-игрок «Зенита»: помните, Дзюба сзади пристроился к Азмуну? Это была не разовая акция

Экс-игрок «Зенита»: помните, Дзюба сзади пристроился к Азмуну? Это была не разовая акция
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что инцидент с участием двух экс-форвардов сине-бело-голубых Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна после одного из матчей РПЛ в раздевалке петербуржцев не был чем-то особенным, так как нынешний игрок московского «Локомотива» всегда отличался чувством юмора.

«Наверное, я не скажу чего-то нового, но у Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном (смеётся). Уже тогда это было», — приводит слова Гасилина Sport24.

Инцидент с Дзюбой и Азмуном произошёл в 2020 году. Петербуржцы праздновали второе подряд чемпионство в РПЛ.

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