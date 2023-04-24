Экс-игрок «Зенита»: помните, Дзюба сзади пристроился к Азмуну? Это была не разовая акция
Поделиться
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что инцидент с участием двух экс-форвардов сине-бело-голубых Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна после одного из матчей РПЛ в раздевалке петербуржцев не был чем-то особенным, так как нынешний игрок московского «Локомотива» всегда отличался чувством юмора.
«Наверное, я не скажу чего-то нового, но у Артёма крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном (смеётся). Уже тогда это было», — приводит слова Гасилина Sport24.
Инцидент с Дзюбой и Азмуном произошёл в 2020 году. Петербуржцы праздновали второе подряд чемпионство в РПЛ.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
Партнерский контент