Отец Черышева рассказал о его эмоциях после гола за «Венецию»

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева, рассказал об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за венецианцев почти за полгода. Папа игрока отметил, что тот доволен своим голом.

«Когда человек забивает гол, он в приподнятом настроении. Самое главное, что Денис вышел и забил гол, тем самым поучаствовал в победе своей команды. Он хорошо сыграл матч. Доволен забитым мячом. Ну, естественно, и мы рады», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.

Денис Черышев отличился в матче с «Тернаной» (4:1). Этот гол стал для россиянина четвёртым в карьере за венецианский клуб. Также Черышев отметился двумя результативными передачами в 20 сыгранных матчах за «Венецию».