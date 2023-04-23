Денис Черышев отметился голом впервые с октября 2022 года
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии В, в котором встречались «Тернана» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Либеро Либерати» в Терни (Италия). «Венеция» одержала победу со счётом 4:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев забил впервые с октября 2022 года.
Черышев вышел на замену при счёте 3:0 на 71-й минуте. Уже на 72-й минуте он забил четвёртый мяч своей команды. Денис получил мяч в центре штрафной и уверенно пробил в нижний угол.
«Тернана» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии В сезона-2022/2023. Команда набрала 43 очка после 34 матчей. «Венеция» находится на 14-м месте, заработав 42 очка. В текущем сезоне на счету Черышева 20 матчей, четыре гола и две результативные передачи.
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