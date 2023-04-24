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Никольский: после первого матча Кривцова Побегалов сказал: «Будет в сборной»

Никольский: после первого матча Кривцова Побегалов сказал: «Будет в сборной»
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Многолетний пресс-атташе «Торпедо-Владимир» Владимир Никольский вспомнил первый матч полузащитника Никиты Кривцова за команду.

«Когда Кривцов только пришёл во Владимир, у нас была первая контрольная игра в Ярославле — с основой «Шинника». Никита неплохо себя показал. После матча я стал свидетелем разговора на бровке главных тренеров. Побегалов просил Вязьмикина: «Владимирыч, отдай парня. Крутой игрок, будет в сборной». Вязьмикин ответил: «Ну как мы его отдадим? Сами только его подписали. Ещё совсем молодой мальчишка...»

В итоге Кривцов провёл полгода у нас и поехал в Томск в аренду. Странно, что в Муроме его не разглядели», — сказал Никольский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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