Никольский: после первого матча Кривцова Побегалов сказал: «Будет в сборной»
Поделиться
Многолетний пресс-атташе «Торпедо-Владимир» Владимир Никольский вспомнил первый матч полузащитника Никиты Кривцова за команду.
«Когда Кривцов только пришёл во Владимир, у нас была первая контрольная игра в Ярославле — с основой «Шинника». Никита неплохо себя показал. После матча я стал свидетелем разговора на бровке главных тренеров. Побегалов просил Вязьмикина: «Владимирыч, отдай парня. Крутой игрок, будет в сборной». Вязьмикин ответил: «Ну как мы его отдадим? Сами только его подписали. Ещё совсем молодой мальчишка...»
В итоге Кривцов провёл полгода у нас и поехал в Томск в аренду. Странно, что в Муроме его не разглядели», — сказал Никольский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:28
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
12:02
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:40
-
11:40
Партнерский контент