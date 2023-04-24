В Германии прокомментировали новость о проведении товарищеского матча с Украиной

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф и спортивный директор организации Руди Фёллер прокомментировали решение о проведении благотворительного матча между сборными Германии и Украины в июне этого года. Встреча с украинцами станет для немецкой команды 1000-й в истории.

«1000 матчей сборной — это история, которую мы хотим отпраздновать игрой мира. Наша национальная команда сыграла множество важных матчей за свою историю. Проводя свой 1000-й матч в дружбе с Украиной, мы чётко демонстрируем, что футбольная семья крепко стоит вместе с нашими украинскими друзьями. Мы гордимся тем, что празднуем эту годовщину вместе с Украиной», — приводит слова Нойендорфа официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Благодаря 1000-му матчу национальной мужской команды DFB может оглянуться на насыщенную событиями историю. «Везерштадион» предлагает идеальные условия для этой особенной юбилейной игры, с помощью которой мы можем не только продемонстрировать нашу поддержку Украине, но и оказать ей конкретную помощь и собрать пожертвования», — сказал Фёллер.