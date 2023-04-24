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В «Севилье» опровергли интерес к полузащитнику ЦСКА Карраскалю

В «Севилье» опровергли интерес к полузащитнику ЦСКА Карраскалю
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Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи опроверг интерес клуба к полузащитнику московского ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«У нас нет никакого интереса к Карраскалю», — сказал Мончи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что «Севилья» проявляет интерес к Карраскалю и контактирует с его окружением, а сам футболист в летнее трансферное окно готов рассмотреть предложения из Европы.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Карраскаль принял участие в 22 играх, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн. После 24 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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