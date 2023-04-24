«Аталанта» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 31-го тура итальянской Серии А встретятся «Аталанта» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Джимсити, Толой, Мехле, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Пашалич, Копмейнерс, Сапата.

«Рома»: Патрисиу, Залевски, Ибаньес, Манчини, Льоренте, Челик, Бове, Кристанте, Пеллегрини, Сольбаккен, Абрахам.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Рома» в домашнем матче минимально уступила «Аталанте» – 0:1. Единственным забитым мячом в той игре отметился 19-летний защитник бергамасков Джорджо Скальвини на 35-й минуте.

Подопечные Жозе Моуринью располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 30 матчей. «Аталанта» находится на седьмом месте, заработав 49 очков.