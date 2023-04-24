Александр Соболев — о судействе в РПЛ: десять пенальти за тур, а дельфин — Соболев

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин — Соболев. Всё как всегда. Но я теперь аквамен — король морей. Надо соответствовать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Гол Соболева с пенальти стал для «Спартака» первым в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который завершился победой красно-белых со счётом 4:3.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами. В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» встретится с «Уралом».