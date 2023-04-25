Ибрагимович может больше не сыграть за «Милан» в нынешнем сезоне из-за травмы

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму на тренировке, сообщает Pazzi di Fanta.

По данным источника, в одном из моментов Ибрагимович почувствовал боль и покинул тренировку. Сообщается, у шведского нападающего могут быть проблемы с икрами. Не исключено, что швед больше не сможет сыграть за «Милан» в нынешнем сезоне.

Более точная информация будет доступна после медосмотра.

Напомним, Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл за «Милан» четыре матча в чемпионате Италии, в которых записал в свой актив 1 гол.

На данный момент «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 56 очков.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: