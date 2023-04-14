Черногорский ответ Златану. Лучшему бомбардиру чемпионата Гонконга пошёл пятый десяток!

Оставаться в футболе после 40 лет – настоящий подвиг для полевого игрока. Примеры есть, а наиболее известный — конечно же, Златан Ибрагимович. По версии Transfermarkt, швед на сегодняшний день – самый дорогой футболист из категории 40+ (тянет на € 2 млн). Месяц назад Ибра забил свой первый гол в этом сезоне, реализовав пенальти в игре «Милана» с «Удинезе».

В чемпионате России 40-летние не отличались, но в марте этого года нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко установил рекорд РПЛ, поразив ворота в возрасте 39 лет и 282 дней. Он ещё может стать первым игроком в нашей лиге, который забил после того, как разменял пятый десяток. А удивитесь ли вы, узнав, что в одной из зарубежных лиг лучшему бомбардиру – 41 год?!

11 октября 2013 года нападающий сборной Черногории Деян Дамьянович забил сборной Англии на «Уэмбли» в матче квалификации ЧМ-2014. Этот гол – высшая точка карьеры на тот момент 32-летнего нападающего. Дамьянович подарил черногорцам надежду на спасение при счёте 0:2, проскочив между центральными защитниками Гари Кэхиллом и Филом Джагелкой и подставив левую ногу, словно хоккеист клюшку, под прострел. В тот день Черногория всё же не спаслась (проиграли крупно – 1:4), но гол Деяна запомнили. Вскоре случился самый крупный трансфер Дамьяновича за всю карьеру: китайский «Цзянсу Сунин» выкупил его у корейского «Сеула» за сумму, равную приблизительно € 4,65 млн.

Дамьянович сделал себе хорошую рекламу, огорчив англичан ещё и в игре, состоявшейся семью месяцами ранее в Черногории. Та встреча завершилась вничью 1:1, а гол Деяна на 76-й минуте помог хозяевам уйти от поражения. Нападающий выиграл воздух после углового, а потом преуспел на добивании. Черногория сотворила сенсацию – это был большой праздник для страны. Всего же Дамьянович забил восемь мячей за 30 матчей в национальной команде.

И вот сейчас 41-летний Дамьянович – лучший снайпер чемпионата… Гонконга. Лига, конечно, далеко не топовая по уровню, но, учитывая возраст черногорца, это действительно крутое достижение. Тем более что в конкурентах у Деяна за бомбардирскую награду сплошь легионеры: шесть бразильцев, два испанца и достаточно известный в европейском футболе игрок сборной Туркменистана Руслан Мингазов (выступал в Чехии за «Славию» и «Яблонец»). Легионеров в чемпионате Гонконга вообще немало – 77 человек. Одних только бразильцев наберётся на два состава, хватает игроков из Испании и Англии, есть представители Франции.

Деян Дамьянович (справа) в матче сборных Черногории и Англии Фото: Jonathan Brady/Getty Images

До 25 лет Дамьянович играл в Сербии, куда переехал в детстве с семьёй из-за войны в Югославии. Потом начались азиатские приключения. Фактически вся оставшаяся часть карьеры Деяна связана с этим регионом – он выступал за «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, корейские «Инчхон», «Сеул», «Сувон Блюуингз» и «Тегу», китайские «Цзянсу Сунин» и «Бэйцзин Гоань». Трижды выиграл чемпионат Южной Кореи и столько же раз стал лучшим бомбардиром в этой стране. Добирался до финала азиатской Лиги чемпионов в том самом удивительном 2013 году. Тогда его «Сеул» уступил в двухматчевом противостоянии китайскому монстру «Гуанчжоу Эвергранд» только из-за правила выездного гола – дома сыграл вничью 2:2, а на выезде — 1:1. Черногорец отличился в обеих встречах.

Деян много забивал в азиатской Лиге чемпионов. Он лучший бомбардир в истории турнира с 42 голами. Так что, если вы впервые услышали эту фамилию, запомните её: возможно, через несколько лет мы будем мерить статистику наших снайперов в азиатской ЛЧ по статистике Дамьяновича.

В январе 2021 года черногорец уехал доигрывать в Гонконг, подписав контракт с «Китчи» до лета 2023-го. Но не отбывает номер, а совершает результативные действия почти в каждом туре: 17 голов и семь голевых передач он набрал всего за 15 матчей. В прошлом сезоне положил пару мячей и в азиатской Лиге чемпионов, хотя уже достиг 40-летия. Конечно, рослый форвард в таком возрасте не убежит от защитников, но если Дамьянович встречается с мячом в чужой штрафной, то это почти наверняка гол.

После вылета «Китчи» в плей-офф Дамьянович намекнул на завершение карьеры: «Не скажу на сто процентов, но думаю, что это моя последняя Лига чемпионов. Я всегда говорю «может быть», оставляя некий вопросительный знак – никогда не знаешь, что случится в будущем». Помимо того, рассуждая об азиатском футболе, Деян заметил:

«Раньше между Южной Кореей, Японией и другими странами была большая разница. Теперь вы видите, что команды из Таиланда, Малайзии, Гонконга могут соперничать. Все улучшаются, все вкладывают деньги в футбол и очень амбициозны – хотят чего-то достичь в Лиге чемпионов».

Дамьянович по ходу своего, возможно, последнего сезона в Гонконге признавался – он очень хочет вернуться в Южную Корею, где родились его дети, и там закончить с футболом. По словам Деяна, он никогда не будет жаловаться, что играет лишь 20 минут, а не все 90, потому что убеждён: он способен поменять ситуацию на поле и за 20 минут. Если черногорский «динозавр» и завершит карьеру, то вовсе не из-за «износа» организма.

«Мое тело всё ещё работает очень хорошо, – уверяет Дамьянович. – Я чувствую себя прекрасно, забиваю и по-прежнему отлично справляюсь со своей работой. Просто чувствую, что, может быть, пришло время остановиться и попробовать заняться чем-то другим».

Звездой мирового футбола Дамьянович не стал. Однако нашёл своё место, где забивал фактически до 42 лет (день рождения – в июле) и для кого-то превратился в настоящую легенду. Это тоже не каждому под силу.