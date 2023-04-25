Игорь Федотов — о судействе в РПЛ: как только игры за выживание, начинаются проблемы

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в 24-м туре соревнований.
«Радует, что в ключевых матчах ничего не произошло. Это очень большой противовес тому, что сделал Галимов. Вот где беда. Почему-то в матчах топ-команд всё ровно, судьи дают бороться и VAR работает как надо. А как только игры за выживание, начинаются проблемы. Получается, молодых арбитров нужно назначать на топ-матчи, а опытных — на игры аутсайдеров? Абсурдно, но выходит, что так», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В туре произошёл скандал из-за работы арбитра Романа Галимова в матче «Пари НН» и «Крыльев Советов» (2:1). Генеральный директор самарской команды Вадим Андреев ушёл со своей должности в знак протеста против судейства в РПЛ.
- 25 апреля 2023
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